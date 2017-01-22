Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Сан-Хосе» в овертайме одержал победу над «Колорадо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэль Уорд (6-я минута), Мелкер Карлссон (36) и Дэвид Шлемко (62). У проигравших отличился российский нападающий Михаил Григоренко (31), который в нынешнем сезоне в 41 матче набрал 15 очков (5 голов + 10 передач), и Франсуа Бошмен (51).
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает четвертое место, набрав в 47 матчах 60 очков, «Колорадо» с 28 очками после 44 игр идет на последней, 14-й позиции.
В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 24 января.
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