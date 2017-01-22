Бурмистров после перехода в «Аризону» набрал 3 очка в 4 матчах

После обмена из «Виннипег Джетс» российский нападающий набрал в четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ три очка.



Всего в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона на счету Бурмистрова пять (0+5) очков.