Бурмистров после перехода в «Аризону» набрал 3 очка в 4 матчах
Форвард «Аризона Койотс» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) сделал голевую передачу.
После обмена из «Виннипег Джетс» российский нападающий набрал в четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ три очка.
Всего в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона на счету Бурмистрова пять (0+5) очков.
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