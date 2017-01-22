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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28509201/
22 января 2017, 11:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бурмистров после перехода в «Аризону» набрал 3 очка в 4 матчах

Форвард «Аризона Койотс» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) сделал голевую передачу.

После обмена из «Виннипег Джетс» российский нападающий набрал в четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ три очка.

Всего в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона на счету Бурмистрова пять (0+5) очков.

Аризона Койотс
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