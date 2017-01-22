«Эдмонтон» выиграл у «Калгари», Слепышев отметился голом
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Калгари Флэймз» со счётом 7:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Начал голевую феерию гостей российский форвард Антон Слепышев уже на второй минуте, но, безусловно, лучшим в составе триумфаторов стал нападающий Джордан Эберле, который оформил дубль, а также отметился двумя результативными передачами. Далее «Эдмонтон» сыграет в гостевом матче с «Анахайм Дакс», а «Калгари» на выезде померится силами с «Торонто Мэйпл Лифс».
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