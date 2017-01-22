«Эдмонтон» выиграл у «Калгари», Слепышев отметился голом

Начал голевую феерию гостей российский форвард Антон Слепышев уже на второй минуте, но, безусловно, лучшим в составе триумфаторов стал нападающий Джордан Эберле, который оформил дубль, а также отметился двумя результативными передачами. Далее «Эдмонтон» сыграет в гостевом матче с «Анахайм Дакс», а «Калгари» на выезде померится силами с «Торонто Мэйпл Лифс».

