Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28508999/
22 января 2017, 10:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубли Цукера и Хаулы помогли «Миннесоте» победить «Анахайм»

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Анахайм Дакс» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» вышла вперёд на 3-й минуте благодаря голу Эрика Хаулы. Затем «Анахайм» забросил подряд три шайбы усилиями Стефана Ноэсена, Кэма Фаулера и Кори Перри и вышел вперёд с преимуществом в две шайбы. После этого забивали только хозяева — Хаула и Джейсон Цукер оформили по дублю, а ещё один гол на свой счёт записал Райан Сутер, что позволило «Уайлд» одержать волевую победу.

Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России