Дубли Цукера и Хаулы помогли «Миннесоте» победить «Анахайм»

«Миннесота» вышла вперёд на 3-й минуте благодаря голу Эрика Хаулы. Затем «Анахайм» забросил подряд три шайбы усилиями Стефана Ноэсена, Кэма Фаулера и Кори Перри и вышел вперёд с преимуществом в две шайбы. После этого забивали только хозяева — Хаула и Джейсон Цукер оформили по дублю, а ещё один гол на свой счёт записал Райан Сутер, что позволило «Уайлд» одержать волевую победу.

