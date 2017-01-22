Дубли Цукера и Хаулы помогли «Миннесоте» победить «Анахайм»
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Анахайм Дакс» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» вышла вперёд на 3-й минуте благодаря голу Эрика Хаулы. Затем «Анахайм» забросил подряд три шайбы усилиями Стефана Ноэсена, Кэма Фаулера и Кори Перри и вышел вперёд с преимуществом в две шайбы. После этого забивали только хозяева — Хаула и Джейсон Цукер оформили по дублю, а ещё один гол на свой счёт записал Райан Сутер, что позволило «Уайлд» одержать волевую победу.
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