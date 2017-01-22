Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Даллас» в матче НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы в составе победителей забросили Андре Бураковски (3-я минута), российский форвард Александр Овечкин (44), ТиДжей Оши (46) и Джей Бигл (61). У проигравших отличились Адам Кракнелл (7), Патрик Ивз (27) и Джейми Бенн (36).

Российский нападающий «Вашингтона» стал автором голевой передачи в овертайме. Всего на счету форварда 33 (6 шайб + 27 передач) очка в нынешнем сезоне. Овечкин забросил 22-ю шайбу и сравнялся по этому показателю с соотечественником Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и Остном Мэттьюсом из «Торонто». Больше них в сезоне забросили только капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (27) и форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер (24).

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков в 46 матчах. «Даллас» на Западе идет 12-м с 47 очками в 48 встречах.

В следующем матче «Вашингтон» 24 января примет «Каролину», «Даллас» днем позже дома сыграет с «Миннесотой».