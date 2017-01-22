Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Даллас» в матче НХЛ
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Даллас» в воертайме со счетом 3:4 уступил «Вашингтону» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Андре Бураковски (3-я минута), российский форвард Александр Овечкин (44), ТиДжей Оши (46) и Джей Бигл (61). У проигравших отличились Адам Кракнелл (7), Патрик Ивз (27) и Джейми Бенн (36).
Российский нападающий «Вашингтона» стал автором голевой передачи в овертайме. Всего на счету форварда 33 (6 шайб + 27 передач) очка в нынешнем сезоне. Овечкин забросил 22-ю шайбу и сравнялся по этому показателю с соотечественником Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и Остном Мэттьюсом из «Торонто». Больше них в сезоне забросили только капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (27) и форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер (24).
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков в 46 матчах. «Даллас» на Западе идет 12-м с 47 очками в 48 встречах.
В следующем матче «Вашингтон» 24 января примет «Каролину», «Даллас» днем позже дома сыграет с «Миннесотой».
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