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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28508870/
22 января 2017, 10:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Айлендерс» выиграли у «Лос-Анджелеса», Кулёмин сделал результативную передачу

«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей точными бросками отметились Андерс Ли, оформивший дубль, Джейсон Чимера и Джон Таварес, одним из ассистентов которого стал российский форвард Николай Кулёмин. У гостей голы на свой счёт записали Джефф Картер и Дрю Даути. Далее «Айлендерс» сыграют на своей площадке с «Филадельфией Флайерз», а «Кингз» сыграют в гостях у «Нью-Йорк Рейнджерс».

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