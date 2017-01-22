«Айлендерс» выиграли у «Лос-Анджелеса», Кулёмин сделал результативную передачу
«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей точными бросками отметились Андерс Ли, оформивший дубль, Джейсон Чимера и Джон Таварес, одним из ассистентов которого стал российский форвард Николай Кулёмин. У гостей голы на свой счёт записали Джефф Картер и Дрю Даути. Далее «Айлендерс» сыграют на своей площадке с «Филадельфией Флайерз», а «Кингз» сыграют в гостях у «Нью-Йорк Рейнджерс».
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