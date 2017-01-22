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22 января 2017, 10:42 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от проигрыша «Аризоне» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Аризона» со счетом 5:3 победила «Тампу-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Тобиас Райдер (9-я минута), Радим Врбата (11), Майкл Стоун (35), Кристиан Фишер (37), для которого этот гол и матч стали дебютными в НХЛ, и Мартин Ганзал (40). У проигравших отличились Седрик Пакетт (19), российский форвард Владислав Наместников (50) и Ондржей Палат (55).

Российский защитник «Тампы» Никита Нестеров записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник форвард Никита Кучеров результативными действиями не отметился. Нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров стал автором голевой передачи.

«Тампа» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 47 очков после 48 игр. «Аризона» на Западе расположилась на 13-й строчке с 34 очками в 46 встречах.

В следующем матче «Тампа» 25 января в гостях сыграет с «Чикаго», «Аризона» днем ранее примет «Флориду».

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