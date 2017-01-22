«Оттава» обыграла по буллитам «Торонто» с Сошниковым и Зайцевым

Счёт во встрече на 14-й минуте открыл нападающий «Оттавы» Бобби Райан. На 28-й минуте форвард Тайлер Бозак сравнял цифры на табло, а на 48-й нападающий Мэтт Мартин вывел вперёд уже «Торонто». На 59-й минуте форвард Майк Хоффман перевёл игру в овертайм, в котором команды так и не смогли выявить победителя. В серии послематчевых буллитов решающий бросок исполнил Том Пайят. Российские игроки «Торонто» Никита Сошников и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.