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22 января 2017, 10:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Оттава» обыграла по буллитам «Торонто» с Сошниковым и Зайцевым

«Оттава Сенаторз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в серии послематчевых пенальти с итоговым счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счёт во встрече на 14-й минуте открыл нападающий «Оттавы» Бобби Райан. На 28-й минуте форвард Тайлер Бозак сравнял цифры на табло, а на 48-й нападающий Мэтт Мартин вывел вперёд уже «Торонто». На 59-й минуте форвард Майк Хоффман перевёл игру в овертайм, в котором команды так и не смогли выявить победителя. В серии послематчевых буллитов решающий бросок исполнил Том Пайят. Российские игроки «Торонто» Никита Сошников и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

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