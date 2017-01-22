«Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Проворов сделал передачу

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Шайбы в составе победителей забросили Павел Заха (8-я минута), Кайл Палмьери (36) и Майлс Вуд (40, 45). У проигравших отличился Трэвис Конечны (11).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне на счету игрока обороны 21 (3 шайбы + 18 передач) очко. По этому показателю он занимает 11-е место среди новичков, лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс — 38 (22+16) очков.

«Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 47 матчей. «Нью-Джерси» располагается на 12-й строчке с 49 очками в 48 встречах.

В следующем матче «Филадельфия» 23 января в гостях сыграет с «Айлендерс», «Нью-Джерси» 25 января примет «Лос- Анджелес».

В другом матче дня «Айлендерс» на своей площадке победили «Лос-Анджелес» со счетом 4:2. Результативной передачей в составе победителей отметился российский форвард Николай Кулемин.

Результаты других встреч:

«Торонто» — «Оттава» — 2:3 Б.

«Монреаль» — «Баффало» — 2:3 ОТ.