«Коламбус» с Бобровским победил «Каролину» в матче НХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Маркус Ханникайнен (5-я минута) и Скотт Хартнелл (15, 51). У гостей отличились Себастьян Ахо (30) и Джастин Фолк (36).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37. Вратарь продолжает занимать первое место в лиге по числу побед — 28.

«Коламбус» расположился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 45 матчей. «Каролина» идет на 10-м месте с 49 очками в 46 встречах.

В следующем матче «Коламбус» 23 января сыграет в гостях с «Оттавой», «Каролина» днем позже также на выезде сразится с «Вашингтоном».