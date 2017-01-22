Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от проигрыша «Виннипегу» в матче НХЛ
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Виннипег» победил «Сент- Луис» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Брайан Литтл (8-я и 43-я минуты), Блейк Уилер (22), Марк Шайфеле (47) и Николай Элерс (52). У проигравших отличились Кевин Шатенкирк (14, 54) и Пол Штястны (53).
Российский форвард «Сент-Луис» Владимир Тарасенко записал на свой счет голевую передачу, которая стала для него 26-й в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина 46 (20 шайб + 26 передач) очков в 47 встречах. По этому показателю он занимает шестое место в лиге. Лидирует в списке бомбардиров форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 55 (15+40).
«Виннипег» после этой победы поднялся на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 48 очков после 49 матчей. «Сент-Луис» занимает седьмую позицию с 51 очком после 47 игр.
В следующем матче «Виннипег» 24 января дома сыграет с «Анахаймом», «Сент-Луис» днем позже в гостях сразится с «Питтсбургом».
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