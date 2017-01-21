«Приятно, что в роли ассистентов этой шайбы выступили Даниэль и Алекс Эдлер, а в воротах соперника был Луонго, это замечательно.



Я рад, что удалось набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях. Это всё, о чем я мог мечтать. Если бы я завершил карьеру сегодня, то этот момент стал бы самым запоминающимся в ней», — приводит слова Седина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.