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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28504123/
21 января 2017, 12:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Х. Седин: Набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях — все, о чём мог мечтать

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин поделился эмоциями после того, как в матче с «Флоридой Пантерз» (2:1) набрал своё 1000-е очко в НХЛ.

«Приятно, что в роли ассистентов этой шайбы выступили Даниэль и Алекс Эдлер, а в воротах соперника был Луонго, это замечательно.

Я рад, что удалось набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях. Это всё, о чем я мог мечтать. Если бы я завершил карьеру сегодня, то этот момент стал бы самым запоминающимся в ней», — приводит слова Седина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ванкувер Кэнакс
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