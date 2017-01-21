Малкин вышел на четвертое место среди бомбардиров «Питтсбурга» за всю историю

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«Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:7.

«Питтсбург», недавно прервавший свою серию из трех поражений невероятной викторией над лидером Восточной конференции «Вашингтоном» (8:7 ОТ) и затем уверенно переигравший команду, которая до «Кэпиталз» красовалась на первой строчке Востока — «Монреаль» (4:1), и не думает сбавлять оборотов.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 21.01.2017, 3:00 1:7 Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз

На этот раз жертвой «пингвинов» стала «Каролина Харрикейнз», которая находится за пределами плей-офф (на 10-й позиции), и итоговый счет встречи показал, что о попадании в заветную восьмерку думать «ураганам» пока рано.

Команда Билла Питерса поначалу неплохо держалась и не позволяла сопернику разыгрывать комбинации «до верного», пропустив только после того, как Тревору Дейли удался великолепный бросок от синей линии.

После этого «Каролина» дрогнула и пропустила за второй период четыре шайбы, одну из которых сотворил своей передачей Евгений Малкин, выдержавший на правом фланге «королевскую паузу» и неожиданно переправивший шайбу ворвавшемуся с противоположной стороны Филу Кесселу, который оформил разгром хозяев льда.

Следующую шайбу «Питтсбурга» российский хоккеист решил забросить сам. Получив снаряд у борта соперника, Евгений недолго думая принялся проталкивать снаряд в чуть приоткрытый краешек ворот. Ему пытались помешать двое игроков «Каролины», но с нескольких попыток Малкин все же добился своего.

Этот гол позволил россиянину достичь результативности в 52 очка в 45 матчах (22 заброшенных шайбы + 30 передач) и выйти на единоличное второе место в бомбардирской гонке НХЛ, где по-прежнему лидирует Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с показателем в 54 зачетных балла в 46 встречах.

Впрочем, такими темпами ему недолго осталось пребывать на вершине: Малкин набрал очки уже в шестом матче подряд.

Кроме того, шайба, заброшенная «Каролине», попадет в хронику исторических достижений игрока: она стала для Евгения 317-й в 689 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и вывела его на четвертое место среди бомбардиров «Питтсбурга» за всю историю.

Позади остался Жан Проново с 316-ю шайбами за «пингвинов», а среди непокорившихся пока вершин — 365 голов Сидни Кросби, 439 — Яромира Ягра и 690 — непревзойденного Марио Лемье.

А пока Малкин творил свою историю, «Каролина» ухитрилась провести гол престижа, обрадоваться и тут же расстроиться: на точный бросок Виктора Столберга за 13 минут до конца встречи ответил Шири, вернувший разницу в шесть шайб спустя две минуты.

Однако все это были лишь отблески давно погасшей интриги в матче, по итогам которого «Питтсбург» оказался на третьем месте в Восточной конференции, набрав 63 очка в 45 матчах, а «Каролина» осталась 10-й строчке с 49 зачетными баллами после 45 игр.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 21.01.2017, 3:30 1:3 Нью-Джерси Дэвилз Монреаль Канадиенс

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:3.

Еще одним российским легионером, у которого этот игровой день НХЛ прошел крайне продуктивно, стал нападающий «Монреаля» Александр Радулов. Исторических рекордов установлено им не было, но волевая победа «Канадиенс» над «дьяволами» из Нью-Джерси является больше, чем наполовину, заслугой россиянина, без передачи которого в этот день не обошлась ни одна заброшенная шайба его команды.

После того как хозяева льда неожиданно и, быть может, даже вопреки логике развития событий, вышли вперед уже на пятой минуте (Сантини удался сумасшедший бросок в верхний уголок ворот практически от синей линии),

Радулов взял дело в свои руки и с упрямством танка протащил шайбу по левому флангу до самых ворот «Нью-Джерси», где отпасовал в центр на вовремя подключившегося Алекса Галченюка, которому оставалось не промахнуться с выгоднейшей позиции — 1:1.

Следующих голов зрителям пришлось подождать аж до третьего периода, в котором команды, наконец, решились сыграть более открыто, чтобы не растягивать удовольствие до щекочущего нервы овертайма (а уж тем более до буллитов) и выявить победителя матча прямо здесь и сейчас.

Вторую шайбу «Монреаля» следует признать индивидуальной заслугой Ши Уэбера, который прошил вратаря соперников мощным броском от синей линии, однако мягкую передачу под это результативное касание отдал именно Радулов. А третий гол стал результатом красивой комбинации, которую Александр, Алекс Галченюк и Макс Пачьоретти разыграли на троих: сначала россиянин принял шайбу за воротами «дьяволов» и мгновенно нашел передачей влетающего на пятачок Галченюка, но тот принял решение отпасовать назад на Пачьоретти, который уже вогнал шайбу в ворота окончательного дезориентированного такими перепасовками голкипера. Тем не менее, результативный балл Радулову был засчитан.

Россиянин во второй раз в карьере отличился тремя голевыми передачами в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее ему удавалось так ярко проявить себя в качестве ассистента лишь 23 декабря 2006 года, когда в составе «Нэшвилла» он одержал разгромную победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 7:0.

Всего в активе 30-летнего россиянина на данный момент 35 очков (10 шайб + 25 передач) в 45 встречах текущего сезона.

После этой победы «Монреаль» идет на четвертом месте в Восточной конференции, заработав 62 очка в 47 матчах. «Нью-Джерси» располагается на десять строчек ниже — на 14-й позиции -, набрав ровно 47 баллов за 47 встреч.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 21.01.2017, 3:00 3:2 ОТ Баффало Сэйбрз Детройт Ред Уингз

«Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2 ОТ.

«Детройт Ред Уингз», за который выступает российский защитник Алексей Марченко, потерпел обидное выездное поражение от «Баффало Сэйбрз», пропустив в овертайме за 26 секунд до начала серии буллитов.

Однако именно голевая передача россиянина позволила «Детройту» оставаться в игре до этого момента: основное время встречи завершилось боевой ничьей со счетом 2:2, и Марченко принял непосредственное участие во второй шайбе «буйволов», поборовшись за снаряд в суматохе на пятачке «Уингз» и сумев оставить его Хельму, которому оставалось лишь не промахнуться по воротам с метра.

После этой встречи «Баффало» по-прежнему находится на 15-й строчке Восточной конференции с 45-ю очками в 45 матчах, а Детройт — на 12-й позиции с 47-ю зачетными баллами за 46 встреч.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 21.01.2017, 6:00 2:1 Ванкувер Кэнакс Флорида Пантерз

«Ванкувер Кэнакс» — «Флорида Пантерз» — 2:1.

В этом матче девятого места Западной конференции против 11-й позиции Восточной не отличился никто из российских хоккеистов, однако произошло заслуживающее упоминание историческое событие:

капитан «Ванкувера» Хенрик Седин набрал свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, что сделало его четвертым представителем Швеции, которому покорилось данное достижение.

Причем юбилейный результативный балл Седин добыл красиво, с близкого расстояния одним легким движением кисти переиграв голкипера «Флориды» и тем самым сравняв счет через две минуты после того, как Ягр вывел гостей вперед.

Всего на счету капитана «Кэнакс» 233 заброшенных шайбы и 767 результативных передач, а для того чтобы набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ ему понадобилось 1213-й встреч.

После этого исторического гола победу «Ванкуверу» принес Сбиса, отличившийся в самом начале заключительного периода.

Другие матчи.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ПБ.

«Бостон Брюинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 0:1.