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21 января 2017, 11:24 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Ванкувера» Седин признан первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий «Ванкувера» Хенрик Седин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В матче с «Флоридой», в котором «Ванкувер» одержал победу со счетом 2:1, Седин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой.

Второй звездой дня стал вратарь «Чикаго» Скотт Дарлинг, в игре против «Бостона» (1:0) он отразил 30 бросков по своим воротам.

Третьей звездой признан форвард «Монреаля» Алекс Гальченюк, который в матче с «Нью-Джерси» (3:1) забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

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