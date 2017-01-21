Нападающий «Ванкувера» Седин признан первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий «Ванкувера» Хенрик Седин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.
В матче с «Флоридой», в котором «Ванкувер» одержал победу со счетом 2:1, Седин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой.
Второй звездой дня стал вратарь «Чикаго» Скотт Дарлинг, в игре против «Бостона» (1:0) он отразил 30 бросков по своим воротам.
Третьей звездой признан форвард «Монреаля» Алекс Гальченюк, который в матче с «Нью-Джерси» (3:1) забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
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