Форвард Владимир Бобылёв признан второй звездой матча WHL, набрав 4 очка

19-летний российский форвард отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.



Первой и третьей звездами матча признаны хоккеисты «Ройялс» Мэттью Филлипс и Тайлер Соу.



Напомним, россиянин текущий сезон начинал в КХЛ, проведя 20 матчей за «Спартак» и набрав в них 3 (1+2) очка.