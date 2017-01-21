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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28503476/
21 января 2017, 10:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард Владимир Бобылёв признан второй звездой матча WHL, набрав 4 очка

Нападающий клуба Западной хоккейной лиги «Виктория Ройялс» Владимир Бобылёв признан второй звездой матча с «Калгари Хитмен», который закончился со счётом 7:2.

19-летний российский форвард отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Первой и третьей звездами матча признаны хоккеисты «Ройялс» Мэттью Филлипс и Тайлер Соу.

Напомним, россиянин текущий сезон начинал в КХЛ, проведя 20 матчей за «Спартак» и набрав в них 3 (1+2) очка.
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