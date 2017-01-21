«Нэшвилл» прервал четырехматчевую победную серию «Эдмонтона»

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Хендрикс (38-я минута) и Милан Лучич (56). У гостей отличились Виктор Арвидссон (38) и Райан Эллис (47), ставший также автором победного буллита.

«Нэшвилл» прервал серию «Эдмонтона» из четырех побед кряду.

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает седьмое место, набрав в 46 матчах 51 очко, «Эдмонтон» с 58 очками после 48 игр идет пятым.

«Нэшвилл» в следующем матче 23 января в гостях сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» днем ранее также на выезде встретится с «Калгари».

В другом матче «Баффало» в овертайме обыграл «Детройт» — 3:2.