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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28503065/
21 января 2017, 9:03 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Ванкувер» обыграл «Флориду» в матче НХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. «Ванкувер» одержал победу над «Флоридой» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хенрик Седин (26-я минута) и Лука Сбиса (44). У проигравших отличился Яромир Ягр (24). Швед Седин в этой встрече достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает девятое место, набрав в 47 матчах 50 очков, «Флорида» на Востоке с 49 очками после 48 игр идет 11-й.

«Ванкувер» в следующем матче 23 января в гостях сыграет с «Чикаго», «Флорида» на следующий день также на выезде встретится с «Аризоной».

21.01.2017 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Ванкувер Кэнакс 2:1 Флорида Пантерз
(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Уилли Дежарден Том Роу
Вратари
Райан Миллер Роберто Луонго 58:50 (Р. Луонго 59:32-59:39)
1-й период
Джонатан Маршессо 08:19
2-й период
21:59 Алекс Бэрроуз
Яромир Ягр (Дж. Маккэн, Д. Маршессо) 23:45
25:50 Хенрик Седин (Д. Седин, А. Эдлер)
30:16 Хенрик Седин
33:15
3-й период
43:07 Лука Сбиса
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Х. Седин (Ванкувер Кэнакс), Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Л. Сбиса (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
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Хенрик Седин стал четвертым шведским игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Капитан «Ванкувера» Хенрик Седин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал четвертым представителем Швеции, достигшим данной отметки.
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