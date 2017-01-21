«Ванкувер» обыграл «Флориду» в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хенрик Седин (26-я минута) и Лука Сбиса (44). У проигравших отличился Яромир Ягр (24). Швед Седин в этой встрече достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает девятое место, набрав в 47 матчах 50 очков, «Флорида» на Востоке с 49 очками после 48 игр идет 11-й.

«Ванкувер» в следующем матче 23 января в гостях сыграет с «Чикаго», «Флорида» на следующий день также на выезде встретится с «Аризоной».