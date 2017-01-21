«Ванкувер» обыграл «Флориду» в матче НХЛ
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. «Ванкувер» одержал победу над «Флоридой» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хенрик Седин (26-я минута) и Лука Сбиса (44). У проигравших отличился Яромир Ягр (24). Швед Седин в этой встрече достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает девятое место, набрав в 47 матчах 50 очков, «Флорида» на Востоке с 49 очками после 48 игр идет 11-й.
«Ванкувер» в следующем матче 23 января в гостях сыграет с «Чикаго», «Флорида» на следующий день также на выезде встретится с «Аризоной».
|21.01.2017 06:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Arena
|Ванкувер Кэнакс
|2:1
|Флорида Пантерз
|(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Том Роу
Вратари
|Райан Миллер
|Роберто Луонго 58:50 (Р. Луонго 59:32-59:39)
|1-й период
|Джонатан Маршессо
|08:19
|2-й период
|21:59
|Алекс Бэрроуз
|Яромир Ягр (Дж. Маккэн, Д. Маршессо)
|23:45
|25:50
|Хенрик Седин (Д. Седин, А. Эдлер)
|30:16
|Хенрик Седин
|33:15
|3-й период
|43:07
|Лука Сбиса
Статистика
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Х. Седин (Ванкувер Кэнакс), Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Л. Сбиса (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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