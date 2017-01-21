Хенрик Седин стал четвертым шведским игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ

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В ночь на субботу в домашнем матче против «Флориды» Седин забросил шайбу на 26-й минуте, сравняв счет в матче — 1:1. На счету шведа теперь 233 гола и 767 результативных передач. Хенрик Седин стал четвертым шведом, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, достигнув данной отметки в 1213-й встрече. Ранее подобного добивались Матс Сундин — 1349 очков (564 гола + 785 передач), Даниэль Альфредссон — 1157 (444+713) и Никлас Линдстрем — 1142 (264+878).

36-летний Седин стал 85-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. 12 января 84-м хоккеистом с 1000 баллами в активе стал российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 матчах. На втором месте идет 44-летний чех Яромир Ягр (1896 очков в 1676 матчах), на третьем — канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх).

Хенрик, который на 6 минут старше брата-близнеца Даниэля, стал первым игроком в истории «Ванкувера», набравшим 1000 результативных баллов. На счету Даниэля пока 968 очков (366+602) в 1189 регулярных встречах. В истории НХЛ ни одним братьям пока не удавалось набрать по 1000 очков. В составе сборной Швеции братья Седины становились олимпийскими чемпионами (2006), чемпионами мира (2013). Даниэль Седин также выигрывал серебро Олимпиады 2014 года в Сочи. За сборную страны они выступают уже около 20 лет.

Хенрик Седин был задрафтован «Ванкувером» в 1999 году под общим 3-м номером (Даниэль — под 2-м). За 18 лет карьеры в НХЛ Хенрик становился обладателем «Харт Трофи» (награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате), «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате — 112 очков в сезоне-2009/10) и «Кинг Клэнси Трофи» (приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни).

В ближайшее время должен набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби, на счету которого 989 очков (365+624) в 746 матчах.