Хенрик Седин стал четвертым шведским игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Капитан «Ванкувера» Хенрик Седин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал четвертым представителем Швеции, достигшим данной отметки.
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В ночь на субботу в домашнем матче против «Флориды» Седин забросил шайбу на 26-й минуте, сравняв счет в матче — 1:1. На счету шведа теперь 233 гола и 767 результативных передач. Хенрик Седин стал четвертым шведом, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, достигнув данной отметки в 1213-й встрече. Ранее подобного добивались Матс Сундин — 1349 очков (564 гола + 785 передач), Даниэль Альфредссон — 1157 (444+713) и Никлас Линдстрем — 1142 (264+878).
36-летний Седин стал 85-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. 12 января 84-м хоккеистом с 1000 баллами в активе стал российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 матчах. На втором месте идет 44-летний чех Яромир Ягр (1896 очков в 1676 матчах), на третьем — канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх).
Хенрик, который на 6 минут старше
Хенрик Седин был задрафтован «Ванкувером» в 1999 году под общим 3-м номером (Даниэль — под 2-м). За 18 лет карьеры в НХЛ Хенрик становился обладателем «Харт Трофи» (награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате), «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате — 112 очков в сезоне-2009/10) и «Кинг Клэнси Трофи» (приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни).
В ближайшее время должен набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби, на счету которого 989 очков (365+624) в 746 матчах.
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