Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28502837/
21 января 2017, 7:50 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Три передачи Радулова помогли «Монреалю» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Монреаль Канадиенс одержал победу над Нью-Джерси <span class=error>Девилз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу «Монреаля». В составе победителей шайбы забросили Алекс Гальченюк (6-я минута), Ши Уэбер (44) и Макс Пачиоретти (45). Все голы гостей были забиты после результативных передач российского форварда Александра Радулова, который в итоге был признан второй звездой матча.

«Питтсбург» на выезде разгромил «Каролину» — 7:1. Нападающий гостей Евгений Малкин забросил шайбу и сделал одну результативную передачу.

«Баффало» на своем льду в овертайме обыграл «Детройт» — 3:2. Защитник гостей Алексей Марченко отметился результативным пасом.

Гол Мариана Госсы принес «Чикаго» победу над «Бостоном» — 1:0.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной