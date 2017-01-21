Три передачи Радулова помогли «Монреалю» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Ньюарке, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу «Монреаля». В составе победителей шайбы забросили Алекс Гальченюк (6-я минута), Ши Уэбер (44) и Макс Пачиоретти (45). Все голы гостей были забиты после результативных передач российского форварда Александра Радулова, который в итоге был признан второй звездой матча.
«Питтсбург» на выезде разгромил «Каролину» — 7:1. Нападающий гостей Евгений Малкин забросил шайбу и сделал одну результативную передачу.
«Баффало» на своем льду в овертайме обыграл «Детройт» — 3:2. Защитник гостей Алексей Марченко отметился результативным пасом.
Гол Мариана Госсы принес «Чикаго» победу над «Бостоном» — 1:0.
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