Панарин научил партнера по «Чикаго» Кита песне «Гоп-стоп»
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Данкан Кит на русском языке спел песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп». Видео с поющим Китом на своей странице в Instagram выложил партнер канадца по команде россиянин Артемий Панарин.
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«Канадский Розенбаум», — написал 25-летний Панарин в описании к видео.
33-летний Кит является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады, также в его активе три Кубка Стэнли. Дважды НХЛ признавала его лучшим защитником лиги. Панарин выступает за «Чикаго» с 2015 года.
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