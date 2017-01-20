Окончательный ответ по участию игроков из НХЛ в ОИ-2018 будет в феврале

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Игроки из НХЛ могут пропустить Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, так как на данный момент нет ясности в переговорах между лигой и Международным олимпийским комитетом (МОК), который отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее.

«Вопрос по игрокам НХЛ на Олимпийских играх еще обсуждается. Думаю, окончательный ответ будет в феврале», — сказал Фазель журналистам.