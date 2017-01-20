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20 января 2017, 20:58 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Окончательный ответ по участию игроков из НХЛ в ОИ-2018 будет в феврале

УФА, 20 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Окончательный ответ по участию игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2018 года будет в феврале, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

УФА 20 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. Окончательный ответ по участию игроков из <span class=error>НХЛ</span> в Олимпийских играх 2018 года будет в феврале заявил глава Международной федерации хоккея (<span class=error>IIHF</span>) <span class=error>Рене</span> <span class=error>Фазель</span>. Увеличить
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Игроки из НХЛ могут пропустить Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, так как на данный момент нет ясности в переговорах между лигой и Международным олимпийским комитетом (МОК), который отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее.

«Вопрос по игрокам НХЛ на Олимпийских играх еще обсуждается. Думаю, окончательный ответ будет в феврале», — сказал Фазель журналистам.
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