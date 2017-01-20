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20 января 2017, 21:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба вратаря Копли

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» сообщил, что из фарм-клуба вызван вратарь Финикс Копли.

25-летний голкипер выступает в системе «Сент-Луиса» второй год. В этом сезоне он провёл в АХЛ 18 матчей и одержал 11 побед с коэффициентом надёжности 2,32 и процентом отражённых бросков 92. В НХЛ он дебютировал в сезоне-2015/16, выйдя на замену в матче с «Нэшвилл Предаторз» и пропустив один гол за 24 минуты.

«Сент-Луис» в последних двух матчах пропустил 11 голов. Матч с «Вашингтон Кэпиталз» закончился со счётом 3:7, а с «Оттавой Сенаторз» — 4:6.

Сент-Луис Блюз
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