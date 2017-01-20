Бывший защитник ХК «Сочи» Райан Уитни будет работать аналитиком на канале NHL Network
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Бывший защитник «Сочи» Райан Уитни будет работать аналитиком матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на телеканале NHL Network, сообщается в микроблоге канала в Twitter.
Последним клубом 33-летнего американца был шведский МОДО, в который он перешел из «Сочи» летом 2015 года. Но уже 20 сентября игрок объявил о завершении карьеры.
Ранее Уитни защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориды Пантерз».
Дебют Уитни в роли аналитика НХЛ состоится 25 января.
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