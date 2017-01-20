Бывший защитник ХК «Сочи» Райан Уитни будет работать аналитиком на канале NHL Network

Последним клубом 33-летнего американца был шведский МОДО, в который он перешел из «Сочи» летом 2015 года. Но уже 20 сентября игрок объявил о завершении карьеры.

Ранее Уитни защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориды Пантерз».

Дебют Уитни в роли аналитика НХЛ состоится 25 января.