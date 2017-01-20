Главный тренер клуба НХЛ «Коламбус» предложил Леброну Джеймсу потренироваться с командой

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«Он не умеет кататься на коньках, он слишком большой, — сказал Торторелла, отвечая на вопрос, мог бы Джеймс усилить “Коламбус”. — Я бросаю ему вызов. Скажите ему, чтобы он приехал, вышел на лед и покатался с нами. Я хочу видеть его на коньках».

Джеймс является трехкратным чемпионом НБА, четыре раза становился самым ценным игроком НБА. «Коламбус» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.