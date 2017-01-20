Коннор Макдэвид: Тяжело восторгаться своими цифрами, когда видишь Ягра

— Тяжело восторгаться своей статистикой, когда видишь Яромира Ягра со всеми его титулами и цифрами, — приводит официальный сайт НХЛ слова Макдэвида. — Да, 100 очков — это важно, но я хочу и дальше двигаться вперед.

Среди действующих игроков быстрее Макдэвида этого рубежа достигали только трое — Александр Овечкин (77 матчей), Сидни Кросби (80) и Евгений Малкин (89). В истории НХЛ по этому показателю лидируют Уэйн Гретцки (61 матч) и Марио Лемье (73). В 47 матчах текущего сезона Макдэвид набрал 53 (14+39) очка и является лидером в гонке бомбардиров.