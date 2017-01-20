Как украинский тренер вырастил звезду. История Мэттьюса

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Даже в 2004 году, спустя восемь лет после переезда «Виннипега» в Финикс, появление Бориса Дороженко в Аризоне стало большой неожиданностью и настоящим откровением.

Украинец по национальности, родившийся еще в Советском Союзе, Дороженко искал лучшей доли за границей, когда на его родине грянул экономический кризис в результате распада СССР в начале 90-х.

Он покинул родную Украину в поисках места, где сможет продолжить учить катанию и хоккейной технике. Этот путь привел его в Мехико (у его семьи были связи с компанией, которая строила там электростанции), где он был призван приучать местных жителей к культуре хоккея. Так он прожил следующий десяток лет.

В 2005 году Дороженко организовал тренировочный лагерь в Финиксе, который стал для него судьбоносным. Среди учеников оказался и 7-летний мальчик по имени Остон Мэттьюс.

Родители детей были впечатлены методами работы Дороженко и предложили ему перебраться в Аризону на постоянной основе. Но активнее всех настаивал на этом отец Остона, Брайан Мэттьюс.

«Я вернулся в Мехико, — вспоминает Дороженко. — Но через две недели позвонил Брайан: «Так ты приедешь? Ты нужен детям!».

Борис практически не говорил по-английски, но он быстро сблизился с Брайаном, который прекрасно говорил по-испански, недаром его жена, Эма, родилась в Мехико. Первое время Дороженко было негде остановиться, поэтому он поселился у дедушки и бабушки Остона, Бобби и Беверли Мэттьюс. Так они прожили вместе целых два года. Они близко сошлись с Бобби, что оказало положительное влияние на воспитание ныне восходящей суперзвезды НХЛ.

«Было тяжело прощаться, — вспоминает день своего отъезда Дороженко. — Казалось, что я покидаю родную семью».

75-летний Бобби Мэттьюс очень любит вспоминать, как его внук открыл для себя хоккей. Тогда о существовании Бориса Дороженко еще никто не знал. Все произошло на местном катке, где Брайан Мэттьюс усадил сына на скамейку и велел сидеть смирно, пока мама с папой сделают парочку кружков.

«И тут я увидел, что что-то маленькое катается по льду. Это был Остон. Он даже не знал, как остановиться, — рассказывать Бобби. — Он сразу же заявил родителям, что хочет играть в хоккей. Тогда ему было лет пять или шесть».

Пусть Мэттьюс рос не в самой хоккейной местности, но любовь к спорту ему передалась на генетическом уровне. Его прадед тренировал школьную команду по американскому футболу. Именно в этой школе учился когда-то Бобби, уделяя много внимания футболу, баскетболу и бегу. Его младший брат, Уэсли, играл в футбол за Северо-восточный университет в Бостоне и даже провел один сезон за «Майами Долфинз».

Бобби Мэттьюс переехал в Аризону в середине 70-х. Конечно, тогда учитель математики и программист и предположить не мог, что главную роль в развитии его внука сыграет выходец из Союза.

Дороженко также преподавал математику в Мехико, совмещая это дело с хоккейными тренировками. Но вскоре настало время выбрать что-то одно. Конечно, выбор пал именно на хоккей.

Его методы казались не совсем традиционными. Он уделял очень много внимания катанию, балансу на коньках. Дети часами нарезали круги. Работать должна была каждая часть тела. Это должен был быть единый механизм.

«Борис — самый выдающийся тренер по катанию, которого я видел, — настаивает бывший игрок НХЛ Расс Кортнэлл, чей сын, Лоутон, сейчас тренируется именно у Дороженко. — Он учит детей, что ноги и руки должны работать, как единое целое. Обычно хоккейные тренеры говорят совершенно иное».

Дороженко создал свою систему тренировок, в том числе основываясь на познаниях в математике, а также вспоминая методы работы своей мамы, которая преподавала музыку. Дороженко, который сам отлично играет на гитаре, вспоминает, как она часами усердно работала со своими учениками.

Есть еще один важный аспект в его тренировках, который многих поражает.

«Никакой шайбы в начале, — подтверждает Борис. — Ученики получают ее в качестве награды, только если начинают прогрессировать».

Так что далеко не все принимают эти методы. Но Остон Мэттьюс проникся идеями Дороженко. Так он рос под влиянием двух наставников — тренера Бориса и дедушки Бобби. Как мы видим, это помогло ему стать первым номером драфта.

Вскоре имя Дороженко стало на слуху в НХЛ. Кортнэлл, доверил ему своего сына, Клод Лемье посылал к нему на обучения своего сына, Брендана.

Вскоре Бориса стали приглашать в различные тренировочные лагери и на различные соревнования по всему миру. Он с радостью соглашался, но с одним условием.

«Я соглашался, но всегда интересовался: «Могу ли я взять с собой своего игрока?».

Вместе с Брайаном и Бобби Дороженко сопровождал Остона в различных странах. Россия, Украина, Канада… Мэттьюс всегда получал место в составе.

Правда, иногда случались накладки. Как-то Кортнэлл пригласил пару в Канаду. Оттуда Дороженко планировал отправиться Остона домой, а сам должен был отправиться в Швейцарию.

Кажется, все спланировано?

«В авиакомпании заявили, что не могут пустить на борт ребенка без сопровождения. Не мог же я оставить 11-летнего мальчика в Ванкувере. Что делать? Та поездка тоже была очень важна для меня». К счастью, в последний момент Дороженко нашел человека, который также летел в Финикс и согласился присмотреть за Мэттьюсом.

«Не уверен, что я рассказывал об этом его родителям», — улыбается Борис.

Дороженко перестал индивидуально работать с Остоном, когда в 2011 году молодой хоккеист попал в программу подготовки команды «Аризона Бобкэтс», которая охотилась за восходящей звездой два года. В то же время Борис стал работать с национальной сборной Украины.

А через два года об Остоне Мэттьюсе говорили уже все.

«Я так долго работал с ним. Для меня он стал членом семьи, — говорит Остон. — Мы проделали длинный путь, и он всегда был прекрасным наставником и близким другом, с которым мы прошли через многое».

Конечно, они не теряют связи, несмотря на расстояния. Они постоянно обмениваются сообщениями. После того, как было объявлено о приглашении Мэттьюса на Матч звезд, Остон послал Дороженко фотографию, где 11-летний мальчик изображен с самодельным Кубком Стэнли.

Что ответил Дороженко?

«Я буду ждать настоящий».