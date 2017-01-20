Виньо: Хотелось бы, чтобы Бучневич больше бросал

«Они привносят разные моменты в игру звена. В атаке они действуют отлично, даже в проигранном матче с “Далласом” мы увидели много интересного в их игре. Учитывая, что они впервые за два месяца вновь сыграли вместе, был сделан шаг в правильном направлении. Теперь я надеюсь, что тенденция продолжится не только в атаке, но и в обороне.



Бучневич великолепно видит лёд и находит своих партнёров. Мне бы хотелось, чтобы он больше бросал по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно пользоваться ситуацией и стараться бросать. Очевидно, Павлу нравится делать передачи, но иногда ему необходимо перестраиваться и действовать в роли снайпера. Нет никаких сомнений, что уровень мастерства находится на высоком уровне.



“Рейнджерс” получили отличного хоккеиста, которого теперь надо превратить в настоящего профессионала. Сейчас он проходит через процесс обучения и будет прибавлять по ходу карьеры», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.