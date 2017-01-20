Джон Торторелла: Леброн Джеймс в хоккее? Он же не умеет кататься на коньках
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил шансы форварда «Кливленда» Леброна Джеймса начать играть в хоккей.
Специалист позвал баскетбольную звезду к себе на тренировки, чтобы посмотреть, на что он способен.
— Джеймс в хоккее? Да он же не умеет кататься на коньках, — цитирует сайт НХЛ Тортореллу. — Он слишком большой для нашего спорта. Я зову его к нам. Передайте ему, чтобы он оторвал свою задницу и пришел к нам на тренировку. Покатается с нами, а я посмотрю, на что он способен.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter