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20 января 2017, 10:55 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кондон, Таварес и Нидеррайтер — три звезды дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал голкипер «Оттавы» Майк Кондон, отразивший в матче с «Коламбусом» (2:0) все 42 броска по своим воротам.

Второй звездой признан форвард «Айлендерс» Джон Таварес, забросивший две шайбы в ворота «Далласа» (2:0), одна из которых с передачи россинянина Николая Кулемина, а замкнул тройку нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль и сделавший одну голевую передачу в поединке с «Аризоной» (4:3).
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