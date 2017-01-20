Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал голкипер «Оттавы» Майк Кондон, отразивший в матче с «Коламбусом» (2:0) все 42 броска по своим воротам.

Второй звездой признан форвард «Айлендерс» Джон Таварес, забросивший две шайбы в ворота «Далласа» (2:0), одна из которых с передачи россинянина Николая Кулемина, а замкнул тройку нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль и сделавший одну голевую передачу в поединке с «Аризоной» (4:3).