Кондон, Таварес и Нидеррайтер — три звезды дня
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата.
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Второй звездой признан форвард «Айлендерс» Джон Таварес, забросивший две шайбы в ворота «Далласа» (2:0), одна из которых с передачи россинянина Николая Кулемина, а замкнул тройку нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль и сделавший одну голевую передачу в поединке с «Аризоной» (4:3).
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