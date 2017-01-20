Сумасшествие в НХЛ! Овечкин и Ко снова забили 7 голов

«Вашингтон»: семь голов — это норма?



После безумной домашний встречи с «Питтсбургом», завершившейся победой «Пингвинз» в овертайме со счётом 8:7, «столичные» выдали ещё один «матч из 1980-х». «Вашингтон» приехал в гости к «блюзменам», которые в предыдущей игре также устроили «аттракцион щедрости», пропустив 6 голов от скромной «Оттавы», и продолжать голевой праздник в их планы явно не входило.



В ворота «Сент-Луиса» после трёх матчей, проведённых на скамейке запасных, вернулся голкипер Джейк Аллен, который до стартового вбрасывания был полон решимости проявить себя самым лучшим образом. «Мы хотим, чтобы он улучшил свою игру, есть некоторые технические моменты. Но если бы я в него не верил, то не поставил бы в состав. Я уверен, что Аллен вернётся на тот уровень, который у него был в первых двадцати матчах сезона, он способен на это», — заявил главный тренер «музыкантов» Кен Хичкок.



Однако планам по возрождению игры Аллена не суждено было сбыться. Уже к исходу восьмой минуты матча в его воротах побывало две шайбы — отличились Андре Бураковски и Джей Бигл, и мощная игра всех четырёх линий «Вашингтона» не оставила вратарю «Блюз» возможности порадовать своих болельщиков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sometimes you just gotta get the puck on net <a href="https://twitter.com/hashtag/CapsBlues?src=hash">#CapsBlues</a> on <a href="https://twitter.com/CSNMA">@csnma</a> <a href="https://t.co/woOhlOQZfw">pic.twitter.com/woOhlOQZfw</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/822253400418971648">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гол Джейдена Шварца, забитый в самом начале второго периода дальним броском через «трафик» на пятачке, не смутил «Вашингтон», который выдал великолепный отрезок. За 10-минутный интервал хоккеисты «Кэпиталз» «отгрузили» хозяевам ещё четыре шайбы, а гол Ти Джея Оши стоит отметить особо. Для розовощёкого форварда, который большую часть карьеры провёл именно в стане «Блюз», это был первый гол в ворота бывшей команды, и получился он весьма эффектным: воспользовавшись передачей Бекстрёма, Оши точно бросил под перекладину с неудобной руки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/TJOshie77">@tjoshie77</a> gets his first career goal vs the Blues <a href="https://twitter.com/hashtag/CapsBlues?src=hash">#CapsBlues</a> on <a href="https://twitter.com/CSNMA">@csnma</a> <a href="https://t.co/aKQ6gJu0UW">pic.twitter.com/aKQ6gJu0UW</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/822266381211078656">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ближе к концовке на первый план у «столичных» вышел Евгений Кузнецов. Сначала челябинец организовал гол Джастина Уильямса в большинстве, отдав партнёру удобную передачу прямо на пятачок, а затем отличился сам, точно бросив с кистей в дальнюю девятку. Этот гол стал 40-м в заокеанской карьере Кузнецова, и в трёх последних матчах на его счету 4 (1+3) очка.



«Вашингтон» впервые с февраля 2010 года забил в двух матчах подряд более пяти голов. За весь матч «столичные» нанесли лишь 18 бросков, что обнажило серьёзные проблемы «Сент-Луиса» во вратарской линии. Хичкок дважды по ходу матча менял вратарей: Аллен, пропустив два быстрых гола, получил передышку, но вернулся в «рамку», чтобы в середине второго периода снова оттуда уехать. Его сменщик Картер Хаттон также действовал крайне неудачно, пропустив три шайбы после восьми бросков. «Мы не играли особенно хорошо. Но у “Сент-Луиса” действительно было что-то не так с голкиперами, особенно в начале матча. Не стоит слишком обольщаться этим результатом, ведь впереди у нас поездка в Даллас. Когда мы последний раз обыгрывали “Старз”? По-моему, никогда», — сказал после матча Барри Тротц.



Бучневича не остановить



Новичок «Рейнджерс» Павел Бучневич продлил свою удивительную результативную серию. Выездной матч в Торонто стал для россиянина четвёртой игрой после травмы, и во всех четырёх встречах череповчанин набирал очки. Если в двух первых матчах он ограничивался передачами, то в двух последующих решил забивать сам. В концовке первого периода Бучневич оказался расторопней всех в сутолоке на чужом пятачке, выведя «синерубашечников» впередё — гол Павла был засчитан после видеопросмотра.



Впрочем, главным действующим лицом этого матча стал всё же не Бучневич, а австрийский форвард «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, оформивший голевой дубль. Вернул уверенность в своих силах и голкипер ньюйоркцев Хенрик Лундквист, который в четырёх предыдущих играх суммарно пропустил 20 голов.



Бобровский проиграл дуэль



Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не сумел одержать свою 28-ю победу в текущем регулярном чемпионате, проиграв вратарскую дуэль визави из «Оттавы» Майку Кондону. Страж ворот «Сенаторз» выдал фантастический матч, отразив 42 броска, не смутившись даже минутным отрезком в концовке, когда «сенаторы» играли втроём против пятерых соперников. Активно помогали Кондону и штанги с перекладинами, что в итоге материализовалось в третий в сезоне «сухарь». «Не могу сказать, что играли ужасно, но на своей площадке надо быть сильнее», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.



В турнирной таблице лиги «мундиры» вновь уступили лидерство «Вашингтону», но по потерянным очкам теперь у «Блю Джекетс» и «Кэпиталз» наблюдается равенство.



«Айлендерс» побеждает без Капуано



«Даллас», которого так опасается Барри Тротц, уступил в гостях «островитянам», положение которых трудно назвать успешным. Тем не менее, увольнение наставника «Айлендерс» Джека Капуано сыграло свою роль в плане мотивации, и под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дага Уэйта хозяева смогли мобилизовать свои силы. Основными действующими лицами стали капитан «островитян» Джон Таварес, оформивший голевой дубль, и вратарь команды Томас Грайсс, который отразил все 23 броска по своим воротам и второй раз подряд отыграл на ноль.

«Это были трудные дни после увольнения Капуано, потому что он является моим другом, мы в хороших отношениях. Мне хотелось, чтобы парни почувствовали уверенность и гордость за себя, чтобы они играли с ответственностью. Я слышал реакцию парней на скамейке, мне она понравилась. Мы должны быть быстрой, техничной командой», — сказал Уэйт, который сам за карьеру игрока запомнился болельщикам именно этими качествами.