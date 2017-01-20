«Анахайм» обыграл «Колорадо» и набирает очки 6 матчей подряд при 5 победах
«Анахайм» в родных стенах взял верх над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Это вторая победа подряд и шестой матч кряду с набранными очками при пяти победах. «Лавины» потерпели четвёртое поражение подряд.
Первый период выдался безголевым, а во втором Габриэль Ландеског вывел гостей вперёд. Хозяева забили два безответных гола в третьем периоде (отличились Хампус Линдхольм и Ник Ритчи) и вырвали победу.
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