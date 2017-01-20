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20 января 2017, 10:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» отправила нападающего Дюклера в АХЛ

«Аризона Койотс» отправил форварда Энтони Дюклера в свой фарм-клуб в АХЛ «Тусон», сообщает официальный сайт клуба.

21-летний форвард неудачно проводит свой второй полный сезон в НХЛ, набрав только 9 (3+6) очков в 41 матче, притом что в прошлом сезоне в его активе было 44 (20+24) очка в 81 матче. Дюклер ещё ни разу в карьере не играл в АХЛ.

«Энтони — хороший молодой игрок. К сожалению, этот сезон у него совсем не задался. Мы почувствовали, что настал момент, чтобы отправить его в АХЛ, где он может поработать над некоторыми моментами. Надеемся, что он вернётся к результативной игре и вскоре вернётся в основную команду», — прокомментировал решение генменеджер клуба Джон Чайка.

Аризона Койотс
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