«Тампа» на выезде проиграла «Сан-Хосе», на счету Кучерова голевой пас

Это третья победа подряд «акул». «Молнии» прервали свою серию с набранными очками на отметке в два матча подряд.



Первый период голов не принёс, а во втором, на 26-й минуте встречи, Райан Карпентер вывел «Сан-Хосе» вперёд. Через 50 секунд Джонатан Друен сравнял счёт. На 41-й минуте Логан Кутюр вновь вывел хозяев вперёд, и этот гол оказался победным.



Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей.