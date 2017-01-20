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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28490918/
20 января 2017, 10:20 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» на выезде проиграла «Сан-Хосе», на счету Кучерова голевой пас

Действующий победитель Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду праздновал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Это третья победа подряд «акул». «Молнии» прервали свою серию с набранными очками на отметке в два матча подряд.

Первый период голов не принёс, а во втором, на 26-й минуте встречи, Райан Карпентер вывел «Сан-Хосе» вперёд. Через 50 секунд Джонатан Друен сравнял счёт. На 41-й минуте Логан Кутюр вновь вывел хозяев вперёд, и этот гол оказался победным.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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