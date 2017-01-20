Две шайбы Эллиса помогли «Нэшвиллу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Калгари, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 2:0, 1:3). Шайбами в составе победителей отметились Джеймс Нил (на 5-й минуте), Райан Эллис (32, 39), Филип Форсберг (49). У «Калгари» забивали Крис Верстиг (57), Михал Фролик (57) и Шон Монахан (60).

«Нэшвилл» в следующем матче на выезде 20 января сыграет с «Эдмонтоном». «Калгари» на следующий день примет «Ойлерс» на своем льду.