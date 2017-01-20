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В составе победителей голы забили Андре Бураковски (6-я минута), Джей Бигл (8), Ти Джей Оши (24), Бретт Коннолли (28), Маркус Йоханссон (28), Джастин Уильямс (34) и Евгений Кузнецов (47). У «Сент-Луиса» отличились Джейден Швартц (21) и дважды Александр Стин (50, 57). После игры Бураковски был признан первой звездой встречи, Оши — второй, Кузнецов — третьей.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел в матче 18 минут 12 секунд, отдал две голевые передачи, нанес два броска по воротам «Сент-Луиса» и провел один силовой прием. Кузнецов забил гол и отдал результативную передачу, нанес два броска и провел один силовой прием за 15 минут на льду. Защитник Дмитрий Орлов также отдал одну результативную передачу за 21 минуту и 35 секунд на площадке.

В свою очередь, российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не может забросить шайбу уже шесть матчей подряд. В игре против «Вашингтона» 25-летний форвард нанес два броска и заработал показатель полезности «-2» за 18 минут 5 секунд на льду.

«Вашингтон» вышел на первое место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 45 матчах. «Сент-Луис» занимает шестую строчку в турнирной таблице на Западе, имея в активе 51 очко после 46 игр. В следующем матче 21 января «Вашингтон» в гостях сыграет против «Далласа», в тот же день «Сент-Луис» на выезде встретится с «Виннипегом».

В параллельном матче «Миннесота» победила «Аризону» со счетом 4:3. Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров не смог набрать результативные баллы за 16 минут 31 секунду на площадке.