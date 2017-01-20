Шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Брэди Скьей (7-я минута), Павел Бучневич (15), Джей Ти Миллер (30) и Майкл Грабнер (55, 58). У хозяев отличились Тайлер Бозак (11) и Зак Хайман (37).

21-летний Бучневич провел на площадке 14 минут 49 секунд и нанес два броска по воротам соперника. Россиянин набирает очки в восьмой встрече подряд. Всего же за 14 матчей в НХЛ на счету российского форварда уже 14 очков (6+8) по системе «гол+пас».

В свою очередь, российские легионеры «Торонто» Никита Сошников (12 минут 28 секунд, один бросок, два силовых приема) и Никита Зайцев (21 минута 48 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли набрать результативные баллы.

«Рейнджерс» прервали серию из трех поражений и теперь занимают пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 46 матчах. «Торонто» занимает восьмую позицию на Востоке, имея в активе 50 очков после 43 игр. В следующем матче «Рейнджерс» 22 января в гостях сыграют с «Детройтом», днем ранее «Торонто» дома встретится с «Оттавой».

В параллельном матче «Коламбус» на своей площадке уступил «Оттаве» со счетом 0:2. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан третьей звездой встречи.