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20 января 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» уступил «Оттаве», Бобровский сделал 26 сэйвов

«Коламбус Блю Джекетс» проиграл на своей площадке «Оттава Сенаторс» со счётом 0:2 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 17-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Кайл Туррис, а на 37-й минуте форвард Райан Дзингел установил на табло окончательный результат. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч и сделал 26 сэйвов. Несмотря на поражение «Коламбус» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, опережая «Вашингтон Кэпитэлз» по дополнительным показателям, а «Оттава» находится на шестой строчке.

Коламбус Блю Джэкетс
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