Дубль Тавареса помог «Айлендерс» нанести поражение «Далласу»

На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий Джон Таварес. На 57-й минуте он же удвоил преимущество своей команды, причём ассистентом выступил российский форвард Николай Кулёмин, а «Айлендерс» играли в меньшинстве. На 60-й минуте точку в матче поставил защитник Кэлвин де Хаан. В таблице Восточной конференции команда Кулёмина занимает 15-е, предпоследнее место. «Старз» в Западной конференции находятся на 11-й строчке.

