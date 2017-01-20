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20 января 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубль Тавареса помог «Айлендерс» нанести поражение «Далласу»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Даллас Старз» со счётом 3:0 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий Джон Таварес. На 57-й минуте он же удвоил преимущество своей команды, причём ассистентом выступил российский форвард Николай Кулёмин, а «Айлендерс» играли в меньшинстве. На 60-й минуте точку в матче поставил защитник Кэлвин де Хаан. В таблице Восточной конференции команда Кулёмина занимает 15-е, предпоследнее место. «Старз» в Западной конференции находятся на 11-й строчке.

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