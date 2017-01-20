Рубцов набрал два очка в дебютном матче за «Шикутими»

18-летний россиянин нанес шесть броскоd, провел один силовой прием и заработал двухминутный штраф за задержку игрока. После матча Рубцов был признан третьей звездой встречи. Напомним, что в начале января бронзовый призер молодежного чемпионата мира расторг контракт с «Витязем».