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20 января 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Рубцов набрал два очка в дебютном матче за «Шикутими»

Нападающий молодежной сборной России Герман Рубцов отдал две результативные передачи в дебютном матче за «Шикутими» против «Галифакса» (4:3 Б) в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL).

18-летний россиянин нанес шесть броскоd, провел один силовой прием и заработал двухминутный штраф за задержку игрока. После матча Рубцов был признан третьей звездой встречи. Напомним, что в начале января бронзовый призер молодежного чемпионата мира расторг контракт с «Витязем».
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