Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28489507/
20 января 2017, 9:30 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Педан отправлен в фарм-клуб «Ютика»

Российский защитник «Ванкувера» Андрей Педан отправлен в фарм-клуб АХЛ «Ютика», информирует официальный сайт «Кэнакс».

23-летний игрок уже довольно давно на попадал в состав «Ванкувера». Вместо него в обратном направлении последовал 21-летний защитник Джордан Суббан.

Педан уже выступал за «Ютику» в этом сезоне. В 22 играх он набрал 3 (2+1) очка. В прошлом сезоне на его счету за «Ютику» 45 игр и 21 (7 +14) очко. За «Ванкувер» с момента дебюта в 2015 году он провел всего 13 матчей, в которых заработал 18 штрафных минут.

Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

"Ты – алчная дрянь!". За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану

"Предали Папу". Почему Федотов был обречен в "Спартаке"

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин