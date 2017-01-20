Педан отправлен в фарм-клуб «Ютика»

23-летний игрок уже довольно давно на попадал в состав «Ванкувера». Вместо него в обратном направлении последовал 21-летний защитник Джордан Суббан.

Педан уже выступал за «Ютику» в этом сезоне. В 22 играх он набрал 3 (2+1) очка. В прошлом сезоне на его счету за «Ютику» 45 игр и 21 (7 +14) очко. За «Ванкувер» с момента дебюта в 2015 году он провел всего 13 матчей, в которых заработал 18 штрафных минут.