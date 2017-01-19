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19 января 2017, 21:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Морис: «Виннипег» доволен состоянием Лайне, он вернулся на лёд

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис рассказал о восстановлении после травмы финского нападающего Патрика Лайне.

«Мы довольны состоянием Лайне, он вернулся на лёд. До этого он тренировался на земле, крутил велотренажер. Всё было в порядке.

Теперь новый этап. Он вышел на лёд. Посмотрим, как он себя будет чувствовать. В зависимости от этого мы решим, как нам действовать дальше. Будем подстраиваться под обстоятельства.

Когда он вернётся? Будем ждать. Он проведёт полноценную тренировку. У нас уже бывали случаи, когда хоккеисты быстро проходили первый этап восстановления, начинали тренироваться с командой и тут застревали надолго. Или снова появлялись симптомы, и всё надо было начинать сначала», — цитирует Мориса официальный сайт лиги.

Виннипег Джетс
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