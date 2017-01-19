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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28487673/
19 января 2017, 21:21 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеистка Белякова вернулась на родину из НХЛ из-за недостаточного развития лиги

УФА, 19 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард клуба «Торнадо» Людмила Белякова вернулась на родину из женской Национальной хоккейной лиги по причине недостаточного развития заокеанской лиги. Об этом она рассказала журналистам.

Спортсменка стала победителем Матча звезд Женской хоккейной лиги в составе команды Запада в рамках Недели хоккея в Уфе. Увеличить
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Она стала первой россиянкой, подписавшей контракт с клубом женской НХЛ, — «Нью-Йорк Риветерс». За команду она провела 15 матчей в чемпионате и две — в плей-офф, набрав по итогам прошлого сезона 11 очков (6 шайб + 5 передач). Белякова является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2015) и чемпионкой Универсиады-2015.

«Пока лига еще не очень развита, всего четыре команды, две тренировки в неделю для меня очень мало, — сказала Белякова. — Приходится самой где-то искать тренеров. В какой-то степени я из-за этого и вернулась, плюс в лиге есть свои финансовые проблемы».

Белякова стала победителем Матча звезд Женской хоккейной лиги в составе команды Запада в рамках Недели хоккея в Уфе. «Получился непростой матч, но приятно, что мы победили, что много болельщиков было на игре, как на матчах КХЛ. Спасибо организаторам, было немало приятных сюрпризов, даже можно вспомнить, как нас в аэропорту встретили, забрали все баулы, такое не бывает в женском хоккее. Мне было привычно играть при таком стечении болельщиков, когда мы играем с Америкой и Канадой, столько народу собирается, но я на трибуны не обращаю внимания, так как я в игре», — сказала она.

Хоккеистка отметила, что не прочь сыграть с мужчинами, если организаторы Матча звезд захотят отобрать ряд игроков из ЖХЛ для участия в звездном уикенде Континентальной хоккейной лиги. «Конечно, было бы интересно сыграть. Я до 20 лет играла с парнями, с мужчинами тренируюсь. Было бы также интересно участвовать в конкурсах, учитывая, что у нас сейчас была только игра», — подчеркнула она.

Уровень ЖХЛ, в целом, растет, отметила Белякова. «Девочки подтянулись, побольше стало молодежи. Уровень растет, но хотелось, чтобы больше девочек приходило и играло в хоккей», — сказала она.
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