Хоккеистка Белякова вернулась на родину из НХЛ из-за недостаточного развития лиги
УФА, 19 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард клуба «Торнадо» Людмила Белякова вернулась на родину из женской Национальной хоккейной лиги по причине недостаточного развития заокеанской лиги. Об этом она рассказала журналистам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Она стала первой россиянкой, подписавшей контракт с клубом женской НХЛ, — «Нью-Йорк Риветерс». За команду она провела 15 матчей в чемпионате и две — в
«Пока лига еще не очень развита, всего четыре команды, две тренировки в неделю для меня очень мало, — сказала Белякова. — Приходится самой
Белякова стала победителем Матча звезд Женской хоккейной лиги в составе команды Запада в рамках Недели хоккея в Уфе. «Получился непростой матч, но приятно, что мы победили, что много болельщиков было на игре, как на матчах КХЛ. Спасибо организаторам, было немало приятных сюрпризов, даже можно вспомнить, как нас в аэропорту встретили, забрали все баулы, такое не бывает в женском хоккее. Мне было привычно играть при таком стечении болельщиков, когда мы играем с Америкой и Канадой, столько народу собирается, но я на трибуны не обращаю внимания, так как я в игре», — сказала она.
Хоккеистка отметила, что не прочь сыграть с мужчинами, если организаторы Матча звезд захотят отобрать ряд игроков из ЖХЛ для участия в звездном уикенде Континентальной хоккейной лиги. «Конечно, было бы интересно сыграть. Я до 20 лет играла с парнями, с мужчинами тренируюсь. Было бы также интересно участвовать в конкурсах, учитывая, что у нас сейчас была только игра», — подчеркнула она.
Уровень ЖХЛ, в целом, растет, отметила Белякова. «Девочки подтянулись, побольше стало молодежи. Уровень растет, но хотелось, чтобы больше девочек приходило и играло в хоккей», — сказала она.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter