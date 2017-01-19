Кулёмин, Куликов, Нестеров: кого обменяют перед дедлайном? Восток

«Коламбус Блю Джекетс»

Свободные деньги: $ 9,2 млн.

Драфт-пики-2017: 7.



Для «Коламбуса» в нынешнем сезоне всё идёт слишком хорошо, чтобы генеральный менеджер Ярмо Кекаляйнен сходил с ума во время «Юрьева дня». «В прошлом сезоне в это время года я был самым популярным парнем в лиге. А сейчас телефон почти не звонит», — посетовал сам Кекаляйнен. Не исключено, что «мундиры» рискнут отдать кому-то своего молодого вратаря Антона Форсберга, который играет преимущественно за фарм-клуб. За спиной Бобровского шведу мало что светит, а хороший выбор на драфте или опытный сменщик для того же Сергея вполне могут пригодиться.

«Питтсбург Пингвинз»

Свободные деньги: 0.

Драфт-пики-2017: 8.



У действующих чемпионов почти нет возможности для серьёзных сделок. Существует небольшая вероятность того, что босс «пингвинов» Джим Рутерфорд рискнёт на обмен голкипера Марка-Андре Флёри, который может предоставить список из 18 команд для своего обмена. Опытный вратарь уступает Мэтту Мюррею в надёжности, а летом есть риск потерять его на драфте расширения, но найти покупателя для голкипера с зарплатой в $ 5,75 млн. достаточно непросто. Кроме того, Мюррей подвержен травматизму, и оставаться с одним «ломким» стражем ворот перед стартом Кубка Стэнли было бы рискованно. Постоянные травмы Криса Летанга могли бы вынудить руководителя «Питтсбурга» на приобретение квалифицированного защитника, но на это у «Пингвинз» нет свободных денег.



«Нью-Йорк Рейнджерс»

Свободные деньги: $ 8,9 млн.

Драфт-пики-2017: 6.



По итогам 45 сыгранных матчей нынешнего сезона у «Рейнджерс» лучшая атака во всей лиге (156 голов). Крупные сделки с участием «синерубашечников» мы вряд ли увидим, разве что босс ньюйоркцев Джефф Гортон рискнёт побороться за звёздного защитника «Сент-Луиса» Кевина Шаттенкирка.

«Монреаль Канадиенс»

Свободные деньги: $ 558 тыс.

Драфт-пики-2017: 7.



Летний шумный обмен Ши Уэбера на Пи Кей Суббэна доказал, что генеральный менеджер «канадцев» Марк Бержевен способен на трейды-блокбастеры. Слухи отправляют из «Монреаля» ветерана команды Томаша Плеканеца, но в этом случае потерю надо будет компенсировать другим центральным нападающим. Круг кандидатов выглядит стандартно: Мартин Ганзал из «Аризоны» и Райан Нюджент-Хопкинс из «Эдмонтона».



«Вашингтон Кэпиталз»

Свободные деньги: $ 4,3 млн.

Драфт-пики-2017: 5 (без второго и третьего раундов).



Босс «Вашингтона» Брайан Маклеллан зарекомендовал себя сторонником консервативной кадровой политики, и больших сделок от него ждать вряд ли стоит. При этом стоит помнить о заканчивающихся контрактах у нападающих Ти Джея Оши и Джастина Уильямса, а также защитников Дмитрия Орлова и Карла Алзнера. Ходить «по магазинам» Маклеллан вряд ли будет, поскольку вся ставка «столичных» сделана на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли и стремление максимально наиграть нынешний состав.



«Филадельфия Флайерз»

Свободные деньги: $ 1,6 млн.

Драфт-пики-2017: 9 (по два в третьем и четвёртом раундах).



Для генменеджера «Филадельфии» Рона Хекстола наступает очень интересная пора. Команда борется за попадание в плей-офф, обладая целой группой талантливой молодёжи и большим количеством выборов на драфте, что показывает общую верность курса. Однако без надёжных вратарей пройти дальше первого раунда «лётчикам» будет очень тяжело, а оба голкипера — Стив Мэйсон и Михал Нойвирт — не всегда выручают команду и могут стать неограниченно свободными агентами после окончания текущего сезона. Не исключено, что Хекстолл потеряет терпение и рискнёт на приобретение звёздного стража ворот (Флёри, Миллер, Павелец), но вероятность такого сценария трудно назвать высокой.

«Оттава Сенаторз»

Свободные деньги: $ 25,3 млн.

Драфт-пики-2017: 5 (нет второго и пятого раундов).



Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион пытался вести агрессивную политику в поиске нападающего, способного помочь измученной травмами команде, но потерпел неудачу. Если травмированный Кларк Макартур сможет восстановиться до весны, то Дорион, вероятно, окончательно потеряет охоту осуществлять обмены, хотя места под потолком зарплат у «сенаторов» предостаточно.

«Бостон Брюинз»

Свободные деньги: $ 17,2 млн.

Драфт-пики-2017: 6.



В прошлом году руководитель «Бостона» Дон Суини удивил всех, когда в дедлайн не продал нападающего Луи Эрикссона, у которого заканчивался контракт, а наоборот, стал покупателем. Не исключено, что и в этот раз «мишки» поведут охоту на крупного зверя, которым вполне может стать капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског. Появление в составе 20-летнего Брэндона Карло снизило необходимость в ещё одном защитнике, так что теперь Суини может сосредоточиться на усилении линии нападения.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Свободные деньги: $ 5,4 млн.

Драфт-пики-2017: до 8, в зависимости от разных условий.



«Торонто» может стать одной из увлекательных команд во время дедлайна — многое будет зависеть от турнирной ситуации и шансов на плей-офф, куда «кленовые листья» пока попадают. Генменеджер «Лифс» Лу Ламорелло может задуматься о приобретении защитника-ветерана, а также об обмене опытных форвардов Бозака и Ван Римсдайка, при условии соблюдения хитрых пунктов их контрактов. Впрочем, нельзя исключать и того, что Ламорелло просто отмолчится и даст возможность команде завершить сезон в текущем составе — для «Торонто» на нынешнем этапе строительства коллектива результат не имеет большого значения.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Свободные деньги: 0.

Драфт-пики-2017: 7.



Стив Айзерман зарекомендовал себя мудрым и осторожным руководителем, поэтому излишне резких шагов от него ждать не стоит. Но возможность для «бомбы» у «Тампы» есть: о потенциальном обмене вратаря Бена Бишопа, а также нападающих Валттери Филппулы и Джонатана Друена слухи ходят очень давно. У Ондржея Палата и Тайлера Джонсона также заканчиваются контракты, но, зная талант Айзермана «уламывать» своих игроков на скромные условия, вряд ли стоит ждать сделок с их участием. Вероятно, «молнии» изберут средний вариант поведения, пытаясь точечно усилить нападение за счёт одного-двух небольших обменов. Одним из их участников может стать российский защитник Никита Нестеров, который, согласно слухам, готов продолжить карьеру в России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Nikita Nesterov wants to play in the NHL. We are not entertaining offers from Europe. Looking for regular ice time and to help his club win. <a href="https://t.co/VniNPhiIm2">https://t.co/VniNPhiIm2</a></p>— Dr. Dan (@DMilsteinHockey) <a href="https://twitter.com/DMilsteinHockey/status/821809823691972612">18 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Флорида Пантерз»

Свободные деньги: $ 36,6 млн.

Драфт-пики-2017: 6.



В прошлом году «Флорида» выиграла свой дивизион, поэтому нынешняя «болтанка» в районе кубковой ватерлинии явно не оправдывает ожиданий и болельщиков, и достаточно импульсивного руководства. Увольнение главного тренера и череда травм ведущих хоккеистов мешают «пантерам» выйти на стабильные результаты, поэтому перед дедлайном южане могут стать одним из главных покупателей. Генменеджер «Флориды» Дэйл Тэллон может пригласить к себе практически любого хоккеиста, вышедшего на рынок: от доступных лидеров «Колорадо» и «Аризоны» до самых мелких точечных приобретений.



«Каролина Харрикейнз»

Свободные деньги: $ 68 млн.

Драфт-пики-2017: 9.



«Каролина» будет самым «богатым» клубом лиги в «Юрьев день», но, даже учитывая огромное количество свободных денег, трудно представить «ураганов» в роли одного из главных скупщиков. Главная потребность для клуба Рона Фрэнсиса — квалифицированный молодой центрфорвард, и среди кандидатов на приобретение вновь всплывают Ландеског, Нюджент-Хопкинс и, возможно, Мэтт Дюшейн. «В расход» могут пойти такие игроки, как нападающие Джей Макклемент, Виктор Стольберг и защитник Рон Хэйнси. Приобретение звёздного нападающего клубом малого рынка — вещь непростая, и не исключено, что переманить кого-то из известных хоккеистов «Каролине» так и не удастся.



«Нью-Джерси Дэвилз»

Свободные деньги: $ 35,4 млн.

Драфт-пики-2017: 7 (два вторых раунда).



«Дьяволы» — молодая команда, которая пока сражается за пределами кубковой восьмёрки, и ждать от Рэя Шеро особой активности в дедлайн вряд ли оправданно. «Пока у меня нет особой стратегии по игрокам. Мы ещё в пути», — признался генеральный менеджер, которому пока лучше поберечь имеющиеся раунды драфта. В то же время «Нью-Джерси» может избавиться от нападающего Пьера Паренто и защитника Кайла Куинси, у которых истекают контракты.



«Детройт Ред Уингз»

Свободные деньги: 0.

Драфт-пики-2017: 8.



Генеральному менеджеру «Детройта» Кену Холланду скоро предстоит решать важнейший стратегический вопрос: стоит ли «красным крыльям» бороться за продолжение фантастической серии по попаданиям в плей-офф (25 раз подряд) или следует пожертвовать текущими результатами ради светлого будущего. Во втором случае «Детройт» может устроить распродажу, а главным активом «Ред Уингз» на торгах станет австрийский форвард Томас Ванек, который в 34 матчах набрал 31 очко и является лучшим бомбардиром команды. Кроме Ванека востребованными на рынке могут быть защитник Брендан Смит, а также форварды Стив Отт и Дрю Миллер.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Свободные деньги: $ 7 млн.

Драфт-пики-2017: 5 (без четвёртого и шестого раундов).



Шансы «островитян» на попадание в плей-офф являются крайне низкими, поэтому Гарт Сноу станет искать варианты обмена тех хоккеистов, которые будут востребованы на рынке. Единственным, кого Сноу точно не отдаст, является капитан команды Джон Таварес, но все остальные игроки команды вряд ли могут чувствовать себя в безопасности. Недорогие, но опытные защитники Келвин Де Хаан, Томас Хикки и Деннис Зайденберг могут уйти первыми. Вслед за ними может быть обменян и Николай Кулёмин, оформивший голевой дубль в последнем матче с «Бостоном», но крупный контракт россиянина ($ 4,1 млн за сезон) способен оттолкнуть потенциальных покупателей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A patient start for Kulemin, who has a pair of goals on the day. <a href="https://twitter.com/hashtag/NYIvsBOS?src=hash">#NYIvsBOS</a> <a href="https://t.co/vXuFKttY2L">pic.twitter.com/vXuFKttY2L</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/821078194702852096">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>