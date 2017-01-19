Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу в овертайме над «Флоридой»

Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Зак Кэссиан (7-я минута), Марк Летестю (14), Джордан Эберле (58) и Коннор Макдэвид (65), сделавший также две результативные передачи. У «Флориды» отличились Винс Трочек (18), Майкл Сгарбосса (39) и Грег Маккегг (55).

В другом матче дня «Сан-Хосе» на выезде победил «Лос-Анджелес» — 3:2.