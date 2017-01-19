Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу в овертайме над «Флоридой»
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Зак Кэссиан (7-я минута), Марк Летестю (14), Джордан Эберле (58) и Коннор Макдэвид (65), сделавший также две результативные передачи. У «Флориды» отличились Винс Трочек (18), Майкл Сгарбосса (39) и Грег Маккегг (55).
В другом матче дня «Сан-Хосе» на выезде победил «Лос-Анджелес» — 3:2.
|19.01.2017 05:30
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|4:3 ОТ
|Флорида Пантерз
|(2:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Том Роу
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Джеймс Раймер
|1-й период
|06:10
|Зак Кассиан (К. Макдэвид)
|12:57
|13:04
|Марк Летестю (К. Макдэвид, А. Секера)
|Винс Трочек (К. Яндл, Рил. Смит)
|17:13
|2-й период
|Джонатан Маршессо
|31:50
|35:17
|Эрик Грайба
|37:22
|Бенуа Пульо
|Майкл Сгарбосса (Д. Маршессо, А. Экблад)
|38:35
|3-й период
|Грег Маккег (Я. Ягр, А. Экблад)
|54:45
|57:01
|Джордан Эберле (Р. Ньюджент-Хопкинс)
|Овертайм
|64:57
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль)
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Эберле (Эдмонтон Ойлерз), К. Расселл (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter