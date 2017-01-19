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19 января 2017, 12:08 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу в овертайме над «Флоридой»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Зак Кэссиан (7-я минута), Марк Летестю (14), Джордан Эберле (58) и Коннор Макдэвид (65), сделавший также две результативные передачи. У «Флориды» отличились Винс Трочек (18), Майкл Сгарбосса (39) и Грег Маккегг (55).

В другом матче дня «Сан-Хосе» на выезде победил «Лос-Анджелес» — 3:2.

19.01.2017 05:30 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 4:3 ОТ Флорида Пантерз
(2:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Том Роу
Вратари
Кэм Тэлбот Джеймс Раймер
1-й период
06:10 Зак Кассиан (К. Макдэвид)
12:57
13:04 Марк Летестю (К. Макдэвид, А. Секера)
Винс Трочек (К. Яндл, Рил. Смит) 17:13
2-й период
Джонатан Маршессо 31:50
35:17 Эрик Грайба
37:22 Бенуа Пульо
Майкл Сгарбосса (Д. Маршессо, А. Экблад) 38:35
3-й период
Грег Маккег (Я. Ягр, А. Экблад) 54:45
57:01 Джордан Эберле (Р. Ньюджент-Хопкинс)
Овертайм
64:57 Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Эберле (Эдмонтон Ойлерз), К. Расселл (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
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