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19 января 2017, 9:50 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Детройт» по буллитам победил «Бостон», уступая со счетом 0:3

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. «Детройт» победил «Бостон» со счетом 6:5 в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хотя по ходу встречи хоккеисты хозяев уступали со счетом 0:3.

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В составе «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (16-я минута), Ксавье Уэлле (25), Андреас Атанасиу (30), Томаш Татар (35) и Густав Нюквист (57). Победный буллит на счету Франса Нильсена. У «Бостона» отличились Фрэнк Ватрано (1, 9), Брэндон Карло (3), Патрис Бержерон (20) и Адам Макуэйд (35).

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко сыграл в матче 19 минут 7 секунд, нанес один бросок, провел силовой прием и заблокировал один бросок соперников, а также заработал показатель полезности «+2».

«Детройт» одержал третью победу подряд, но продолжает занимать 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 45 матчах. «Бостон» идет шестым на Востоке, имея в активе 52 очка после 48 игр. В следующем матче 20 января «Детройт» на выезде встретится с «Баффало», в тот же день «Бостон» дома сыграет против «Чикаго».

В параллельном матче «Виннипег» дома победил «Аризону» со счетом 6:3. Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров в матче против бывшей команды отдал результативную передачу, набрав четвертый результативный балл.

19.01.2017 04:00 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 6:5 Б Бостон Брюинз
(1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Клод Жюльен
Вратари
Джаред Коро 08:50 (П. Мразек 08:50) Туукка Раск
1-й период
Фрэнк Ватрано (П. Бержерон, А. Маккуэйд) 00:44
Доминик Мур 02:00
Брэндон Карло (Б. Маршанд, П. Бержерон) 02:27
07:13 Дэнни Декейсер
Фрэнк Ватрано (Д. Бэкес, Р. Спунер) 08:50
15:32 Дилан Ларкин (Т. Татар, Р. Шихан)
18:24 Ксавье Улле
Патрис Бержерон (Т. Краг, Б. Маршанд) 19:01
2-й период
24:21 Ксавье Улле
29:54 Андреас Атанасиу (Т. Ванек, Майк Грин)
34:36 Томаш Татар
Адам Маккуэйд (Д. Крейчи) 34:57
3-й период
Остин Чарник 48:08
56:56 Густав Нюквист (Д. Ларкин, Т. Татар)
Давид Пастрняк 57:20
Овертайм
Фрэнк Ватрано 64:48
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Нильсен
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз), Т. Татар (Детройт Ред Уингз), П. Бержерон (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
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