«Детройт» по буллитам победил «Бостон», уступая со счетом 0:3

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В составе «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин (16-я минута), Ксавье Уэлле (25), Андреас Атанасиу (30), Томаш Татар (35) и Густав Нюквист (57). Победный буллит на счету Франса Нильсена. У «Бостона» отличились Фрэнк Ватрано (1, 9), Брэндон Карло (3), Патрис Бержерон (20) и Адам Макуэйд (35).

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко сыграл в матче 19 минут 7 секунд, нанес один бросок, провел силовой прием и заблокировал один бросок соперников, а также заработал показатель полезности «+2».

«Детройт» одержал третью победу подряд, но продолжает занимать 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 45 матчах. «Бостон» идет шестым на Востоке, имея в активе 52 очка после 48 игр. В следующем матче 20 января «Детройт» на выезде встретится с «Баффало», в тот же день «Бостон» дома сыграет против «Чикаго».

В параллельном матче «Виннипег» дома победил «Аризону» со счетом 6:3. Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров в матче против бывшей команды отдал результативную передачу, набрав четвертый результативный балл.