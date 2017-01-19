«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин набрал очки в пятой игре подряд

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Встреча, прошедшая в среду в Монреале, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу «Питтсбурга». В составе «Пингвинз» шайбы забросили Йен Коул (15-я минута), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин, Эрик Фер (26), Джейк Гюнцель (38) и Олли Мяяття (56). У «Канадиенс» отличился Свен Андригетто (39) с передачи Алексея Емелина.

Малкин, который набрал очки в пятой игре подряд, был признан первой звездой матча. Российский форвард с 50 очками (21 шайба + 29 передач) занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона.

В другом матче дня «Виннипег» дома обыграл «Аризону» — 6:3. Нападающий гостей Александр Бурмистров сделал одну результативную передачу.

«Детройт» в серии буллитов победил на своем льду «Бостон» — 6:5.