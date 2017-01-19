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19 января 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин набрал очки в пятой игре подряд

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Питтсбург Пингвинз одержал победу над Монреаль Канадиенс в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Монреале, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу «Питтсбурга». В составе «Пингвинз» шайбы забросили Йен Коул (15-я минута), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин, Эрик Фер (26), Джейк Гюнцель (38) и Олли Мяяття (56). У «Канадиенс» отличился Свен Андригетто (39) с передачи Алексея Емелина.

Малкин, который набрал очки в пятой игре подряд, был признан первой звездой матча. Российский форвард с 50 очками (21 шайба + 29 передач) занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона.

В другом матче дня «Виннипег» дома обыграл «Аризону» — 6:3. Нападающий гостей Александр Бурмистров сделал одну результативную передачу.

«Детройт» в серии буллитов победил на своем льду «Бостон» — 6:5.

19.01.2017 03:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 1:4 Питтсбург Пингвинз
(0:1, 1:2, 0:1)
Главные тренеры
Мишель Террьен Майк Салливан
Вратари
Кэри Прайс Мэттью Мюррей
1-й период
Ян Коул (Е. Малкин, П. Хернквист) 14:52
2-й период
22:17 Александр Радулов
Эрик Фер (К. Куниц, С. Уилсон) 25:19
Джейк Гюнтцель (К. Гонс, П. Хернквист) 37:38
38:11 Свен Андригетто (А. Емелин, А. Лехконен)
3-й период
45:24 Макс Пачоретти
Тревор Дэйли 47:09
Олли Мяяття (К. Шири) 55:36
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Шири (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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