Голкипер «Колорадо» Варламов пропустит не менее двух недель из-за травмы

Варламов получил травму во вторник в игре против «Чикаго» (4:6). Россиянин в нынешнем сезоне уже пропустил 10 игр из-за травм, в том числе 9 из них — из-за проблем с пахом.

«Это является постоянной проблемой для Варламова, я думаю, на протяжении последних пары лет», — заявил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Варламова, который в нынешнем сезоне в 24 матчах пропустил 76 шайб, в воротах команды заменит Кэлвин Пикард.