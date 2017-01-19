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19 января 2017, 9:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Голкипер «Колорадо» Варламов пропустит не менее двух недель из-за травмы

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Российский вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов пропустит не менее двух недель из-за травмы паха, сообщается на официальном сайте лиги.

Варламов получил травму во вторник в игре против «Чикаго» (4:6). Россиянин в нынешнем сезоне уже пропустил 10 игр из-за травм, в том числе 9 из них — из-за проблем с пахом.

«Это является постоянной проблемой для Варламова, я думаю, на протяжении последних пары лет», — заявил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Варламова, который в нынешнем сезоне в 24 матчах пропустил 76 шайб, в воротах команды заменит Кэлвин Пикард.

Колорадо Эвеланш
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