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18 января 2017, 19:36 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Нолан Патрик и Клим Костин лидируют в рейтинге драфта НХЛ 2017 года

Нападающий «Брэндон Уит Кингз» Нолан Патрик занимает первую строчку в опубликованном центральным скаутским бюро НХЛ рейтинге драфта-2017 года среди североамериканских игроков. Список является промежуточном, ведь драфт состоится только летом, а именно 23—24 июня.

Стоит отметить, что 18-летний канадец лидирует, несмотря на то, что пропустил последние три месяца из-за травмы. В 72 играх сезона-2015/16 на его счету 102 (41+61) очка, чем игрок помог «Брэндону» выиграть чемпионство в Западной хоккейной лиге.

Добавим, что в рейтинге среди иностранных игроков лидирует российский нападающий московского «Динамо» Клим Костин. 17-летний форвард в сезоне-2015/16 сыграл в МХЛ 30 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+3».
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