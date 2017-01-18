Нолан Патрик и Клим Костин лидируют в рейтинге драфта НХЛ 2017 года
Нападающий «Брэндон Уит Кингз» Нолан Патрик занимает первую строчку в опубликованном центральным скаутским бюро НХЛ рейтинге драфта-2017 года среди североамериканских игроков. Список является промежуточном, ведь драфт состоится только летом, а именно
23—24 июня.
Стоит отметить, что 18-летний канадец лидирует, несмотря на то, что пропустил последние три месяца
Добавим, что в рейтинге среди иностранных игроков лидирует российский нападающий московского «Динамо» Клим Костин. 17-летний форвард в сезоне-2015/16 сыграл в МХЛ 30 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+3».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter