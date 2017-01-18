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18 января 2017, 15:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» отправил форварда Фиалу в «Милуоки»

«Нэшвилл Предаторз» отправил нападающего Кевина Фиалу в «Милуоки».

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провёл в Национальной хоккейной лиге 32 матча, набрав 9 (6+3) очков.

Накануне «Милуоки» победил «Шарлотт» (3:0), швейцарский хоккеист принял участие в матче регулярного чемпионата АХЛ, но не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне нападающий уже выступал в АХЛ в ноябре, проведя 7 матчей и набрав 8 (2+6) очков.

«Нэшвилл» выбрал форварда под общим 11-м номером на драфте в 2014 году.

Нэшвилл Предаторз
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