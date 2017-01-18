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18 января 2017, 14:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Бостона» Белески восстановился после травмы

Форвард «Бостон Брюинз» Мэтт Белески восстановился после травмы.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Нападающий отправится вместе с командой на гостевой матч с «Детройтом». Хоккеист пропустил полтора месяца, он не принимал участие в матчах команды с 3 декабря 2016 года.

«Мне пока не говорили, что Белески получил разрешение играть, но он уже довольно близок к этому», — цитирует главного тренера американской команды Клода Жюльена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Бостон Брюинз
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